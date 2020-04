acmilan - Il Milan e gli over 65

Generi alimentari e di prima necessità ai propri abbonati Over 65: è una delle tante e importanti iniziative del Milan in aiuto a chi ha bisogno, in questi tempi di Coronavirus. Se oggi fosse ancora fra noi sarebbe un Over 65 rossonero anche un uomo che è stato un esempio. Si tratta del "gigante buono", di padre Giancarlo Bossi, il prete missionario che era stato rapito per 40 giorni, da un gruppo di miliziani musulmani nelle Filippine, nel 10 giugno del 2007.



Anche Papa Benedetto XVI aveva fatto un appello ai rapitori e pregato per lui. Il 19 luglio venne liberato, grazie anche alla collaborazione del governo italiano e di quello filippino. Padre Bossi è mancato nel 2012, all'età di 62 anni. Aveva, come ha sempre avuto, il Milan nel cuore.



Marcello Bossi, fratello del sacerdote milanista, aveva parlato della fede calcistica rossonera di padre Bossi, all'epoca dei fatti, subito dopo il rilascio: "Era l'unico in famiglia ed è riuscito a convertire anche figli e nipoti. Quindi prima eravamo tutti interisti, ora siamo cinque a cinque!". Quando era a casa e non era in missione, Giancarlo Bossi amava mescolarsi fra i tifosi del Milan a San Siro e seguire le partite della sua squadra dagli spalti.



Per lui l'estate del 2007, fra rapimento e rilascio, è stata tumultuosa, ma ha sempre ricordato che per lui era soprattutto il periodo successivo alla grande gioia provata per la conquista della settima Champions League della propria storia, ad Atene, da parte del Milan.