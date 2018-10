acmilan - Il Milan si sveglia tardi, Cutro non basta: 1-2

Un'altra serata storta: a San Siro il Milan, dopo il Derby in campionato, perde (1-2) anche contro il Real Betis in Europa League. Questo è il primo ko del girone, pesante soprattutto per il morale ma rimediabile nelle ultime giornate. L'approccio dei rossoneri non è stato dei migliori, una prestazione deludente: troppe occasioni concesse e poca convinzione nella maggior parte del match. La vittoria degli avversari, con i gol di Sanabria e Lo Celso, è stata legittima: si sono dimostrati superiori, più in forma e scattanti soprattutto nel primo tempo. Per la squadra di Mister Gattuso il grande rammarico di aver reagito e spinto tardi, di fatto dopo la rete di Cutrone all'83'; anche se a ridosso dell'intervallo Higuain ha sprecato il possibile momentaneo pareggio e nel finale si deve recriminare per un rigore a favore non fischiato. Nella classifica del Gruppo F il Milan scivola al secondo posto, alle spalle (-1) degli spagnoli. Ora sarà obbligatorio riscattarsi in casa contro la Sampdoria.

LA CRONACA

Primo tempo targato Real Betis: al 3' un errore di Reina nel rilancio favorisce Sanabria, che manda alto. Al 15' accelerazione e cross di Laxalt, alla fine tira Bakayoko ma viene rimpallato. Al 30' arriva il vantaggio spagnolo: Lo Celso mette in mezzo, Reina e Romagnoli non intercettano e Sanabriaappoggia a porta vuota. Al 34' (gol annullato per fuorigioco) e al 38' (destro al volo impreciso in area) lo stesso numero nove si rende ancora pericoloso. Rossoneri in difficoltà ma a un passo dal pareggio al 45' quando Higuain, solo e davanti a López, sceglie il dribbling ma non riesce a calciare. A inizio ripresa gli avversari tornano in attacco al 54' vanno di nuovo a segno: grande mancino dalla distanza di Lo Celso che si infila all'incrocio. Reazione Milan: al 64' Biglia non inquadra lo specchio e al 73' il sinistro di Castillejo colpisce in pieno in palo. All'83' ci pensa Cutrone ad accorciare le distanze, lesto a deviare in rete sottomisura il passaggio di Castillejo. Poi Samu viene steso in area all'89' ma l'arbitro non dà rigore e nel recupero viene espulso per un fallo.

IL TABELLINO

MILAN-REAL BETIS 1-2

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko (1'st Suso), Biglia (35'st Bertolacci), Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini (1'st Cutrone). A disp.: Donnarumma G.; Caldara, Rodriguez; Mauri. All.: Gennaro Gattuso.

REAL BETIS (3-5-2): López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, Lo Celso, William Carvalho (46'st Feddal), Canales, Junior; Sergio León (22'st Tello), Sanabria (29'st Loren). A disp.: Robles; Boudebouz, Inui, Kaptoum. All.: Quique Setién.

Arbitro: Bas Nijhuis (Olanda).

Gol: 30' Sanabria (RB), 10'st Lo Celso (RB), 38'st Cutrone (M).

Ammoniti: 31' Romagnoli (M), 46' Higuain (M), 47' Canales (RB), 35'st Lo Celso (RB), 41'st López (RB).

Espulsi: 49'st Castillejo (M).