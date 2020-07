acmilan - Il poker di Rafa

Rafael Leão a quota quattro reti. Con una differenza: se i primi gol stagionali erano stati l'uno piuttosto dell'altro, a settembre contro la Fiorentina a San Siro e a gennaio a Cagliari, il giovane portoghese ora ha costruito sui gol un buon periodo di rendimento.

Nelle ultime tre partite di campionato in cui Stefano Pioli lo ha inserito a gara in corsa nel secondo tempo, le risposte sono state significative in termini di applicazione, aiuto alla squadra e partecipazione alla manovra. E anche in fatto di gol, cosa che non guasta mai per un attaccante. A Lecce di testa e a Ferrara di piatto, due reti di fattura diversa, a conferma della varietà di colpi che fa parte del bagaglio tecnico dell'ex giocatore del Lille.

A Ferrara, anche per le esigenze e le difficoltà della partita, il Milan ha cambiato radicalmente il proprio attacco durante i novanta minuti e Leão ha giocato sia con Rebić largo sulla sinistra che con Ibrahimović entrato in campo al posto del nazionale croato. Ma il 17 rossonero non è mai stato a disagio, ha toccato molti palloni ed è sempre stato vivo.

Dopo l'ingresso nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia a Torino contro la Juventus, in una sfida molto difficile, c'è stata una svolta nell'approccio da parte di Rafa. Un contributo in più, importante, in un calendario serrato, con le squadre in campo ogni tre giorni e con tanta fatica nelle gambe. Leão uomo in più, una notizia importante per il Milan.