acmilan - Il ritorno dello sport

Già lo scorso 20 marzo Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, dichiarava in un messaggio ufficiale del Club: "Quando torneremo in campo, sono convinto che il calcio svolgerà anche un ruolo importante nella ripresa della nazione, sia da un punto di vista economico che del morale di milioni di persone che amano questo sport".



Oggi, in una intervista giornalistica, torna sulle stesse posizioni uno degli immortali della Storia rossonera, Alessandro Costacurta: "Anche il calcio può farci uscire dall'incubo". Il calcio quindi non solo come risultati e classifiche, ma come slancio, come segnale. Oggi che fuori dalle nostre finestre, non c'è più solo il silenzio, all'orizzonte si guarda in lontananza verso il pallone, uno dei possibili fattori di ripresa. Naturalmente in sicurezza.



Quando il calcio tornerà, sarà un fatto storico. Del resto, lo sport sa come si fa la storia. E non solo per il consueto riferimento alla vittoria del Tour de France da parte di Gino Bartali che avrebbe salvato il Paese dai tumulti sul punto di scatenarsi quando un giovane siciliano aveva attentato alla vita del ministro Togliatti.



Ma c'è un prima e un dopo anche nei confronti del razzismo, grazie allo sport, come conferma la premiazione della gara dei 200 metri, alle Olimpiadi di Città del Messico, con il pugno chiuso dei due velocisti neri Tommie Smith e John Carlos. Il calcio durante la pandemia ha partecipato alla Storia, facendo donazioni, facendo il possibile per creare una prima linea di aiuti a medici, infermieri e bisognosi. Il campo completerà l'opera.