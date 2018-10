acmilan - Inter-Milan, l'analisi tattica di Ganz

L'Inter che affronterà il Milan nel prossimo Derby di Milano, è una squadra in salute che sta vivendo un momento molto positivo in campionato. I nerazzurri hanno vinto le ultime sei partite disputate in tutte le competizioni. Tra queste i due successi in casa sono arrivati contro Fiorentina e Cagliari. La squadra allenata da Spalletti occupa attualmente la terza posizione in classifica, con 16 gol realizzati nelle 8 gare disputate in Serie A. Con Maurizio Ganz, in veste di tattico per Milan TV, scopriamo i segreti dell'Inter.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultima sfida in campionato giocata in casa dei nerazzurri, si chiuse con la sconfitta del Milan per 3-2. Gara vibrante quella del 15 ottobre 2017, aperta nella prima frazione da Mauro Icardi. Nella ripresa, ecco l'altalena di emozioni: al 56' Suso firma il pari; al 63' ancora Icardi porta avanti l'Inter; all'80' è l'autogol di Handanovic a portare il punteggio sul 2 a 2. Allo scadere, però, è ancora Icardi su rigore a trovare la rete del definitivo 3-2.

GUARDA: GLI HIGHLIGHTS DI INTER-MILAN 3-2

TREND NERAZZURRO

L'Inter ha vinto le ultime quattro partite disputate in campionato. Nell'ultima gara giocata a San Siro la squadra di Spalletti ha vinto 2-0 contro il Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martinez e Politano. Metà delle reti segnate in stagione dall'Inter in Serie A sono state realizzate nel quarto d'ora finale. Ci racconta il momento dei nerazzurri in campionato Maurizio Ganz.

MODULO E TATTICA

La formazione allenata da Luciano Spalletti si schera solitamente con il modulo 4-2-3-1. Nel Derby, l'Inter potrebbe scendere in campo con Handanovic in porta; Vrsaljko o D'Ambrosio nel ruolo di terzino destro, Skriniar e De Vrij centrali, con Asamoah a sinistra; a centrocampo accanto a Brozovic dovrebbe giocare uno tra Vecino e Gagliardini; sulla linea dei trequartisti Nainggolan al centro, Perisic a sinistra e Politano o Candreva a destra; in attacco unica punta Icardi. Una squadra con un grande potenziale offensivo come ci racconta Maurizio Ganz.

ATTENZIONE A...

Matteo Politano ha segnato due gol nelle due partite giocate contro il Milan a San Siro in carriera. L'ultima volta risale all'aprile 2018 quando vestiva la maglia del Sassuolo.

Antonio Candreva è sceso in campo da titolare negli ultimi 4 derby disputati tra le due squadre. In queste quattro partite è stato parte attiva in tre reti nerazzurre, con 1 gol e 2 assist.

Mauro Icardi ha segnato tutti gli ultimi 4 gol messi a segno dall'Inter nei derby in campionato. Questi quattro gol sono stati messi a segno con un totale di cinque conclusioni nelle tre partite disputate. Sarà soprattutto lui il giocatore da guardare con attenzione, come ci spiega Maurizio Ganz.