acmilan - Kessie uomo-assist e la Costa d'Avorio avanza

Vince e convince la Costa d'Avorio di Kessie, che nella terza giornata della Coppa d'Africa supera con netto 4-1 la Namibia, strappando un pass per gli Ottavi di finale contro la vincente del Gruppo E (una tra Mali, Tunisia e Angola).

Al June Stadium, il rossonero Franck Kessie (in campo per tutti i 90 minuti) è stato uno dei grandi protagonisti, grazie a tre assist dei quattro gol totali realizzati dalla sua squadra. Si tratta di un record per la manifestazione, visto che dal 2010 ad oggi nessuno aveva mai totalizzato un numero simile di assist in una singola partita.