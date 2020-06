acmilan - L'ora di Alexis

Aveva giocato gli Europei Under 21 con il Belgio la scorsa estate e pochi mesi dopo è tornato nel nostro Paese, questa volta per essere presentato dal Milan a Milanello. Approdato in rossonero in prestito con diritto di riscatto, Alexis Saelemaekers aveva debuttato nel Milan il 2 febbraio, ma un mese dopo il campionato è stato fermato per il lockdown.

Ora si riparte e il giovane belga ha tutta l'intenzione di giocarsi tutte le sue carte per meritare la riconferma in maglia rossonera. Lui ha già dimostrato di essere duttile, avendo sostituito due volte Castillejo (a Firenze e in Coppa Italia contro la Juventus) in una zona più avanzata del campo, una volta Calabria (contro il Verona), in una zona più arretrata.

Stefano Pioli tiene in considerazione anche Alexis per le scelte che il Milan dovrà fare in vista della gara di ritorno, nelle Semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Su di lui negli ultimi giorni sono arrivate molte dichiarazioni, dal Belgio. Questa la descrizione del giocatore rossonero da parte del giornalista Guillame Raedts: "Le sue condizioni fisiche sono al top. All'inizio della stagione non ha giocato le prime cinque partite. Era nell'undici di partenza della sesta partita e ha fatto pressione sul portiere nei minuti di recupero. Ha un sacco di grinta".

Simili i concetti espressi da un altro giornalista belga, Pieter Jan-Calcoen: "Credo nel suo potenziale, è un giocatore coraggioso. Anche dopo un dribbling sbagliato, lui non si nasconde in campo ma cerca di recuperare".