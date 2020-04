acmilan - La maglia bianca

Sul piano formale e burocratico, l'aritmetica certifica il 6 maggio 1979 come data della conquista del Decimo Scudetto rossonero. Il 6 maggio di Milan-Bologna e del microfono di Gianni Rivera al centro del campo di San Siro. Ma in realtà i rossoneri si erano di fatto cuciti al petto la Stella tanto inseguita e tanto agognata, tre settimane prima.



Il 14 aprile 1979, sabato di Pasqua, era in programma la partita più dura fra le ultime in calendario nel finale di stagione. I rossoneri di Liedholm erano impegnati sul campo del Torino che avrebbe chiuso il campionato al quarto posto. Contro il Toro di Gigi Radice, il Milan conquistò la vittoria decisiva: 3-0, in maglia bianca.



La maglia bianca del Milan è storicamente legata alle grandi finali di Coppa dei Campioni, a Wembley come ad Atene, a Vienna come a Manchester. Ma anche in campionato la maglia bianca ha il suo perché. Come nel caso della vittoria di Torino della Stella, ma anche a Roma, Stadio Olimpico, in un'altra grande sfida Scudetto. Era il 6 gennaio 2004 e il Milan di Sheva riuscì ad imporsi 2-1 sul campo della Roma di Fabio Capello.



La maglia bianca con i bordi e il colletto rossonero ha un grande fascino, un notevole senso storico. Lo 0-3 del 1979 sul campo del Torino, il Milan riuscì poi e ripeterlo, nel febbraio 2003, sempre in maglia bianca, con il gol di Inzaghi e la doppietta di Seedorf.