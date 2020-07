acmilan - La media punti

Il Milan ha chiuso il girone d'andata a quota 25 punti e contro Lecce e Roma si è ripreso qualcosa dei punti lasciati sul campo contro Fiorentina e Genoa. Proprio i punti sono la cartina di tornasole del rendimento del Milan. Dopo le prime 9 partite del girone d'andata, i rossoneri avevano in classifica 10 punti, il risultato delle 3 vittorie contro Brescia, Verona e Genoa e del pareggio con il Lecce.



Dopo lo stesso numero di partite del girone di ritorno, i punti sono 17. Sette in più. Ma non ci si deve limitare a quello. La media punti significativa per l'Europa, dopo un girone d'andata altalenante, è quella dei due punti a partita. Il Milan ora è di pochissimo sotto questa media, ma fra 17 e 18 punti la differenza è minima.



Non solo per continuare ad inseguire l'Europa, ma possibilmente per ottenerla, nel migliore dei mondi possibili il Milan dovrebbe fare di tutto per tenere la media di 2 punti per partita, conquistarne fra i 36 e i 38 nel girone di ritorno e poi guardare la classifica con buonissime possibilità di riuscita.



Senza fare tabelle che non sono una consuetudine per Stefano Pioli, ma il rendimento credibile e strutturato della squadra rossonera di questo periodo deve proprio avere come asticella di riferimento, come linea di galleggiamento, i 2 punti per partita. Non sarà semplice e il calendario è molto impegnativo, ma la squadra, come ha dimostrato nel secondo tempo contro la Roma, ha una grande voglia. E se vuole davvero l'Europa così come si vede in campo, sa cosa deve fare.