acmilan - La storia della settimana: "Il mio battesimo a San Siro" di Luca

Sono nato nel 1990 e la passione per il Milan mi ha travolto sin dai primi anni, affascinato da quei colori e dagli innumerevoli campioni presenti in rosa, coinvolto da un padre e un fratello maggiore che mi hanno trasmesso l'amore per questa gloriosa maglia. Purtroppo non ho vissuto l'epopea timbrata dai vari mostri sacri come Baresi, Gullit e Van Basten, ma col tempo mi sono riscattato godendo dei successi degli anni 2000, con il mio idolo di sempre, Paolo Maldini, come capitano.

I ricordi nitidi del mio prima Milan parlano di una squadra guidata da Zaccheroni in quel pazzo Scudetto di fine secolo, dove l'impossibile divenne realtà. Da lì in poi, tra radio e TV, non ho più saltato una gara del Diavolo. Passano gli anni, aumentano i trofei ma per me resta quella pecca di non aver mai visto San Siro dal vivo. Un desiderio che, grazie a mio padre, si esaudì il 2 maggio 2007. Ebbene sì, il mio battesimo rossonero fu in occasione del ritorno della Semifinale di Champions League contro il Manchester United, confronto passato alla storia come la "partita perfetta".

Io, lui e mio fratello partimmo in treno dalla nostra città, Gualdo Tadino, con la speranza di vivere un'esperienza unica ma che mai avremmo immaginato così bella. Di quella sera resta impossibile dimenticare qualcosa, dalla pioggia magica iniziata poco dopo il nostro ingresso nel tempio di San Siro alla coreografia della Curva Sud "win for us", fino a tutti i fuoriclasse presenti in rosa che in quella sfida sputarono l'anima. Peccato solo per non aver visto dal vivo il mio capitano, bloccato da noie muscolari. In quei novanta minuti e oltre, Sir Alex Ferguson masticò amaro e più nervoso del solito e il giovanissimo Cristiano Ronaldo dovette fare i conti con un Gattuso a quattro polmoni.

Fu un meraviglioso 3-0, antipasto della vendetta contro il Liverpool. Per quella pioggia di emozioni e per tutto il resto: grazie Babbo, grazie Milan!

di Luca Fazi