acmilan - La storia della settimana: "la mia famiglia rossonera"

Caro Milan, oggi voglio raccontarti la mia storia e quella della mia famiglia che si è legata indissolubilmente a te. Sono nato nel 1981 e provengo da una famiglia del Sud fatta per lo più di interisti e juventini che hanno cercato in tutti i modi di "corrompermi", ma grazie a mio padre, milanista pacato, e a mio zio, milanista doc, ho sposato questa fede sin da subito.

L'uomo che mi ha fatto innamorare del Milan è sicuramente Van Basten. Ricordo che a scuola elementare dicevo a tutte le bambine che io ero il cugino del mitico numero 9 (ho lo stesso nome) e qualcuna ci credeva anche, per me era un amore incondizionato. Ogni anno chiedevo ai miei genitori di poter avere la sua maglia ma purtroppo i miei desideri erano vani, non si navigava nell'oro. Un bel giorno supplicai una zia (sarta) di farmi una bandiera del Milan e come per magia, qualche giorno dopo, si presentò con la bandiera e la maglia di Van Basten fatta a mano, cucita riga su riga. La conservo ancora gelosamente.

Nel 1990 ho visto per la prima volta la Coppa dei Campioni dal vivo ed è stata un'emozione unica: non ho dormito quella notte, aspettavo con ansia quel giorno. Questa passione è andata sempre più in crescendo e sono riuscito a trasmetterla prima a mio fratello, nato qualche giorno prima della finale Milan-Barcellona 4-0, e poi a mio figlio. Oggi sono diventato papà di uno splendido bambino che porta il nome di mio padre e appena saputo della sua nascita la prima cosa che ho fatto è stata quella di comprare un completino del Milan, che ho portato rigorosamente in ospedale quando è nato.

Finora posso dire che per mio figlio ho comprato più maglie del Milan che pannolini! Come buoni propositi per il 2019 c'è certamente quello di portare mio figlio per la prima volta a Casa Milan e a San Siro: devo illustrargli tutta la storia rossonera perché solo cosi potrà capire chi siamo, da dove veniamo e dove siamo diretti. Forza Milan!

di Marco Di Leo