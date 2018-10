acmilan - La storia della settimana: la prima volta non si scorda mai

Ho 55 anni e vivo da sempre a Salerno. Nel 1970 avevo 7 anni e abitavo vicino allo stadio "Donato Vestuti". Una sera di settembre mio fratello, più grande di me, tifoso soprattutto di Rivera, riuscì a convincere i nostri genitori a portami allo stadio per un'amichevole: Salernitana-Milan.

Ricordo perfettamente quella sera: lo stadio strapieno, illuminato, ma ricordo soprattutto quelle maglie rossonere: Rivera, Combin, Trapattoni, Benetti, Cudicini e... Pierino Prati che fece tre gol e divenne il mio idolo. Da quel momento non ho più abbandonato i colori rossoneri. Ho seguito il Milan ogni volta che ha giocato in Campania: Cava dei Tirreni (in B), Avellino e Napoli con alterne fortune e poche gioie nella mia terra. Ma ciò non ha fatto altro che fortificare la mia passione per questi colori. Poi sono venute le soddisfazioni italiane ed europee (ed io ci sono sempre stato).

Ma tutto è iniziato una sera di settembre del 1970, a 1000 km di distanza da Milano. Ora ho un figlio di 14 anni tifoso del Milan e il mio augurio è quello che anche lui possa vivere una serata come la mia del 1970.

di Claudio Pinto