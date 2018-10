acmilan - La vittoria vale doppio: Milan femminile capolista solitario

Una vittoria mai in discussione, anche se di misura. A Verona, allo stadio Comunale Olivieri, il Milan supera 1-0 al Verona dopo una partita combattuta e faticosa, resa ancora più difficile dalla forte pioggia e dal campo davvero pesante soprattutto nel secondo tempo. Sono tre punti d'oro quelli regalati dal gol di Giacinti al 39' del primo tempo, perché permettono alle rossonere - terminata la quinta giornata - di raggiungere vetta solitaria della classifica a quota 13 punti. Quello contro i gialloblu è stato il quarto successo in campionato, il secondo consecutivo con questo risultato. Coach Morace può essere soddisfatta della prestazione, di qualità e sostanza, ma sicuramente si dovevano chiudere prima la gara viste le tante occasioni create e sprecate. Tra le note positive anche il comportamento della difesa, imbattuta e mai in sofferenza, tra quelle negative purtroppo il problema alla caviglia di Giugliano (assist decisivo). Brave ragazze!

LA CRONACA

Fino al 24' è il Milan a costruire azioni offensive: al 9' cross di Heroum e colpo di testa debole di Giacinti, al 13' gol annullato alla stessa Valentina per fuorigioco, al 14' deviazione alta in area di Sabatino e al 24' destro a lato di Thaisa Moreno. Poi si rende pericoloso il Verona: al 26' ci vuole una grande uscita di Korenciova per salvare su Dupuy, lanciata a rete. Al 32' il colpo di testa di Sabatino è impreciso. È il preludio al vantaggio rossonero: al 39' assist perfetto di Giugliano in profondità per Giacinti, che salta Forcinella e segna a porta vuota. Nella ripresa il Milan è ancora più in controllo: al 52' Giacinti, sola e davanti al portiere, spreca un'enorme chance aprendo troppo il piatto. Al 56' (su punizione) e al 65' (tiro a giro) ci prova Giugliano, trovando sempre la risposta di Forcinella. L'unico vero intervento di Korenciova arriva all'89' con una parata senza problemi sul mancino di Baldi. Nel finale il campo diventa quasi impraticabile per la pioggia: si fa vedere soprattutto Longo in tre tentativi ma senza fortuna.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA WOMEN-MILAN 0-1

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Forcinella; Osetta (14'st Giubilato), Ambrosi, Harsanyova, Molin; Nichele, Bardin, Wagner (39'st Manno); Dupuy, Pasini, Baldi. A disp.: Fenzi; Alunno, Veritti; Goula, Poli. All.: Sara Di Filippo.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri (1'st Zigic); Alborghetti, Thaisa Moreno, Carissimi; Giugliano (25'st Longo); Sabatino (46'st Rizza), Giacinti. A disp.: Ceasar; Longo; Bergamaschi, Cacciamali, Coda. All.: Carolina Morace.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.

Gol: 39' Giacinti (M).

Ammoniti: 10'st Harsanyova (V), 35'st Alborghetti (M)