acmilan - Lazio-Milan, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida

La Lazio che affronterà il Milan all'Olimpico di Roma è una squadra che sta vivendo un buon momento di forma, come dimostra l'attuale 4° posto in classifica, frutto di 22 punti conquistati. Nelle ultime 12 sfide in Serie A si contano 6 successi rossoneri, 4 pareggi e 3 vittorie biancocelesti. Nelle vesti di Tattico per Milan TV, Maurizio Ganz ha commentato per noi la formazione di Simone Inzaghi.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

La scorsa stagione Lazio e Milan si sono affrontate alla terza giornata di campionato. Domenica difficile per i rossoneri quella del 10 settembre 2017, con la squadra di Inzaghi capace di colpire con la tripletta di Immobile e il gol di Luis Alberto. Inutile - ai fini del risultato - la rete del 4-1 firmata da Riccardo Montolivo.