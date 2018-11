acmilan - Lazio-Milan, l'analisi sugli avversari: modulo e tattica

La Lazio allenata da Simone Inzaghi gioca stabilmente con il modulo 3-5-2. Contro il Milan potrebbe scendere in campo con: Strakosha in porta; Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic e Lulic a centrocampo; Luis Alberto e Immobile in attacco, con Caicedo e Correa pronti a subentrare. Una Lazio che sa lavorare bene sulle fasce per poi cercare al centro il proprio centravanti.