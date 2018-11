acmilan - Lazio-Milan, l'analisi tattica di Maurizio Ganz

La Lazio che affronterà il Milan all'Olimpico di Roma è una squadra che sta vivendo un buon momento di forma, come dimostra l'attuale 4° posto in classifica, frutto di 22 punti conquistati. Nelle ultime 12 sfide in Serie A si contano 6 successi rossoneri, 4 pareggi e 3 vittorie biancocelesti. Nelle vesti di Tattico per Milan TV, Maurizio Ganz ha commentato per noi la formazione di Simone Inzaghi.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

La scorsa stagione Lazio e Milan si sono affrontate alla terza giornata di campionato. Domenica difficile per i rossoneri quella del 10 settembre 2017, con la squadra di Inzaghi capace di colpire con la tripletta di Immobile e il gol di Luis Alberto. Inutile - ai fini del risultato - la rete del 4-1 firmata da Riccardo Montolivo.

TREND BIANCOCELESTE

Rispetto alla scorsa stagione, la Lazio ha ottenuto 6 punti in meno nelle prime 12 partite. La formazione di Simone Inzaghi ha però ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate allo stadio Olimpico. Nell'ultimo turno di campionato, invece, la Lazio ha pareggiato 1-1 in casa del Sassuolo grazie al gol di Marco Parolo. Maurizio Ganz ci descrive il momento dei biancocelesti.

MODULO E TATTICA

La Lazio allenata da Simone Inzaghi gioca stabilmente con il modulo 3-5-2. Contro il Milan potrebbe scendere in campo con: Strakosha in porta; Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic e Lulic a centrocampo; Luis Alberto e Immobile in attacco, con Caicedo e Correa pronti a subentrare. Una Lazio che sa lavorare bene sulle fasce per poi cercare al centro il proprio centravanti, come ci racconta Ganz.

ATTENZIONE A...

Marco Parolo è in un ottimo momento della sua stagione, con 2 reti segnate nelle ultime due partite. Contro il Milan, Parolo ha già segnato 5 gol in campionato.

Ciro Immobile ha realizzato 6 gol nelle ultime sei partite giocate dalla Lazio allo stadio Olimpico in Serie A. Contro i rossoneri ha siglato la sua unica tripletta in maglia biancoceleste tra le mura amiche. Proprio Immobile andrà curato con grande attenzione come ci spiega Maurizio Ganz.