acmilan - le 3000 mascherine di Samu Castillejo

Samu Castillejo ha donato 3000 mascherine a diverse istituzioni di Malaga come la Guardia Civile, la Polizia Nazionale e l'ospedale Quirón, come hanno confermato in questi giorni fonti vicine al giocatore. Castillejo ha voluto salutare in questo modo la città di Malaga, prima di tornare a Milano per aspettare la ripresa degli allenamenti.

Samu ha voluto fare questa donazione per aiutare i pazienti affetti da Coronavirus e anche per coloro che sono esposti a causa della mancanza di protezioni. Castillejo si è formato nella cantera del Malaga, con cui ha fatto il suo debutto nella Liga spagnola nel 2014, prima di trasferirsi al Villarreal.

Il nostro giocatore, 59 partite ufficiali e 5 gol fino ad oggi nel Milan, non si è limitato a fare una donazione in solitaria come persona singola. Ma dal proprio profilo Instagram, Samu ha sostenuto la campagna #Cadenadeamor lanciata da "Gate off football official", l'associazione che, grazie al calcio, si occupa di aiutare i minorenni che sono a rischio di esclusione sociale.

Castillejo ha voluto sostenere questo progetto rilanciando l'hashtag, con una Instagram Story. Prima della sosta forzata per la pandemia, l'ex giocatore del Villarreal stava disputando nel Milan un ottimo 2020, dimostrando di essere pronto a prendersi spazi e responsabilità in maglia rossonera.