acmilan - Le rossonere ci provano, il Sassuolo resiste: finisce 2-2. Il report del match

Nella terza giornata della Serie A femminile, dopo la sosta, il Milan porta a casa un pareggio (il primo del campionato). Un punto guadagnato al termine di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, anche se rimane un po' di rammarico per la mancata vittoria. Contro il Sassuolo la squadra allenata da Carolina Morace meritava di più, avendo cercato maggiormente i tre punti, però il verdetto del campo - allo stadio Ricci di Reggio Emilia - si è fermato sul 2-2. Le rossonere sono andate in svantaggio, poi hanno ribaltato il parziale nel giro di sei minuti grazie al gol di Valentina Giacinti e al gioiello di Lisa Alborghetti. Le neroverdi hanno ribattuto affidandosi alle reti di Ferrato (doppietta) e rimettendo in equilibrio la partita a ridosso dell'intervallo. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza, il Milan ha attaccato ma non ha avuto la forza di trovare il varco giusto. In classifica le nostre ragazze salgono a quota 7 rimanendo sempre al vertice.

LA CRONACA

Dopo una fase di studio il Milan inizia a rendersi pericoloso: al 14' Giacinti manda alto, al 28' Sabatino calcia sull'esterno della rete. Al 29', a sorpresa, il Sassuolo trova il vantaggio: Korenciova non trattiene un cross e Ferrato segna sottomisura. Reazione immediata delle rossonere: al 34', dopo la traversa di Tucceri, Sabatino mette in mezzo e Giacinti realizza il tap-in. Al 37' il tiro di Monterubbiano viene deviato in maniera decisiva da Korenciova. Al 40' la conclusione di Alborghetti è strepitosa e vale il 2-1: servita da Carissimi, Lisa controlla in area e gira al volo sotto l incrocio. Al 43' e al 44' occasioni per Tucceri e Sabatino. Ma le neroverdi non mollano e nel recupero (46') pareggiano: doppietta di Ferrato a finalizzare un'insistita azione personale. Nella ripresa cala molto il ritmo, ma è sempre il Milan a provarci di più: al 51' Carissimi strozza il destro, al 65' Thalmann salva il piazzato di De Moraes. Nel finale le ragazze di Coach Morace ci provano soprattutto da fuori senza trovare la porta.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 2-2

SASSUOLO (3-4-1-2): Thalmann; Bursi, Pattenuzzo, Lenzini; Giurgiu, Tomaselli, Daleszczyk, Fredriksson; Iannella (46'st Giatras); Monterubbiano (16'st Hannula), Ferrato (27'st Orsi). A disposizione: Tasselli; Faragò, Oliviero, Tudisco. Allenatore: Gianpiero Piovani.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri (27'st Zigic); Carissimi, Alborghetti, De Moraes (23'st Rizza); Giugliano; Sabatino, Giacinti. A disposizione: Ceasar; Cacciamli, Coda, Longo, Manieri. Allenatore: Carolina Morace.

ARBITRO: Simone Picchi di Lucca.

GOL: 29' e 46' Ferrato (S), 34' Giacinti (M), 40' Alborghetti (M).