acmilan - Milan-Cagliari: attiva la promo universitari per i biglietti

Quello di febbraio, sarà un mese intenso per i rossoneri. Cinque le sfide in programma, due delle quali a San Siro contro Cagliari e Empoli. La nostra casa, quindi, dovrà come sempre essere un fattore in più, il famoso "dodicesimo uomo": per farlo abbiamo bisogno di voi. Per la sfida contro i sardi di domenica 10 febbraio alle 20.30, in particolare, è attiva la promozione dedicata agli studenti universitari Under 28, che potranno acquistare uno speciale biglietto a 10€ al Primo Anello Verde (ogni intestatario dovrà presentarsi personalmente allo sportello, esibendo il badge universitario e il documento d'identità. Il biglietto non è cedibile).

BIGLIETTI

È possibile acquistare il proprio biglietto online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

I bambini al di sotto dei 7 anni (nati dal 01/01/2012) potranno accedere allo stadio acquistando il giorno della gara uno speciale biglietto a 1€ presso i tornelli di ogni ingresso dello stadio.

Vi aspettiamo a San Siro!