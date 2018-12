acmilan - Milan-Fiorentina: il Natale rossonero

Milan-Fiorentina segnerà l'arrivo del Natale. La sfida, infatti, è in programma sabato 22 dicembre alle 15.00 (17° giornata di Serie A). Se anche per te l'atmosfera natalizia va vissuta in famiglia, rigorosamente rossonera, immersi nelle emozioni uniche che solo il nostro stadio sa regalare, allora San Siro è il posto giusto per te.

I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday). Come sempre sono previste delle riduzioni per i ragazzi sotto i 16 anni e per gli Over 65.

Ricordiamo, inoltre, che prosegue la vendita per l'abbonamento del girone di ritorno e per i biglietti di Milan-Spal e Milan-Napoli. Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata.

Ti aspettiamo a San Siro, la casa del Milan!