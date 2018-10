acmilan - Milan-Juventus: in arrivo la prima fase di vendita. Che novità per gli U14

Un big match ancora lontano nella testa di squadra e Mister Gattuso, ma già negli occhi dei tifosi rossoneri. Manca poco meno di un mese a Milan-Juve, in mezzo ci saranno sei partite tra Serie A e Europa League, soprattutto il Derby dopo la sosta, ma è già tempo di prenotare la vostra presenza per la 12° giornata a San Siro in programma domenica 11 novembre alle 20.30. Imperdibile, da vincere, rendendo il nostro stadio una vera bolgia.

Da lunedì 15, alle 14.30, aprirà la prima fase di vendita dei biglietti, ovvero la prelazione speciale dedicata agli abbonati. Questi tutti i dettagli:

Dalle 14.30 del 15 ottobre e fino al 23 ottobre: vendita riservata agli abbonati campionato al 2018/19. Ciascun abbonato, inserendo il proprio codice di carta Cuore Rossonero, può acquistare fino a un massimo di 2 biglietti anche a favore di persone non titolari di Cuore Rossonero, approfittando di un listino dedicato.

Dalle ore 10.00 del 24 ottobre e fino al 1 novembre: vendita riservata ai possessori di Cuore Rossonero. Ciascun titolare di Cuore Rossonero può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti anche a favore di persone non titolari di Cuore Rossonero, approfittando di un listino dedicato.

Dalle ore 10.00 del 2 novembre: vendita libera con listino dedicato.

Sarà possibile acquistare i biglietti online, presso la Biglietteria di Casa Milan (tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00), presso tutta la rete di vendita Banco BPM e la rete di vendita TicketOne (ad esclusione di Milano e Provincia).

In più, come grande novità, per Milan-Juve sarà possibile vivere per la prima volta una speciale "Big Match Experience", aperta a tutti i bambini U14. Inclusi nel pacchetto: visita al museo Mondo Milan, t-shirt esclusiva in ricordo della giornata e l'incontro con i giocatori della Prima squadra, nel cuore dello stadio, dopo il fischio finale. Il costo del pacchetto è di 270 euro (compresi due biglietti di primo anello verde per Under 14 e adulto/accompagnatore). La disponibilità sarà limitata a 50 iscrizioni, da effettuare entro le 12.00 di giovedì 18 a questo link.

Ricordiamo, inoltre, che è aperta la vendita per le sfide interne contro Real Betis, Sampdoria e Genoa. Per tutti i dettagli visita la sezione del sito dedicata.