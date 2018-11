acmilan - Milan-Juventus, l'analisi tattica di Ganz

La Juve che il Milan affronterà a San Siro è una squadra che prosegue il suo ottimo momento in campionato, con un inizio di stagione da record fatto di 31 punti nelle prime 11 partite, frutto di 10 vittorie e un pareggio. La formazione allenata da Allegri non perde in campionato da 15 gare e non viene sconfitta in trasferta da 18 gare. Con Maurizio Ganz - tattico di Milan TV - scopriamo i segreti dei bianconeri.

ULTIMA SFIDA A SAN SIRO

Risale allo scorso campionato, quando Milan e Juve si scontrarono a fine ottobre. A decidere il match fu una doppietta dell'ex della sfida, Gonzalo Higuain, a segno con un gol per tempo (al 22' e al 63'). Nel mezzo, l'occasione per il Milan di trovare il momentaneo pareggio capitò sui piedi di Kalinic, ma la conclusione da buona posizione del croato terminò la sua corsa sulla traversa, complice anche una deviazione di Buffon.

TREND BIANCONERO

Nell'ultima partita di Serie A la Juve ha battuto 3-1 in casa il Cagliari grazie al gol di Dybala, l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado. Vanta il miglior attacco del campionato con 24 reti segnate in 11 sfide. I bianconeri sono, inoltre, l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a essere ancora imbattuta in trasferta nel 2018. Oltre ad avere un attacco formidabile, è anche la formazione che ha subito meno tiri e meno conclusioni nello specchio nel corso di questo campionato. Un avversario in salute, come ci racconta Maurizio Ganz.

MODULO E TATTICA

Allo stesso modo delle stagioni passate, la Juve allenata da Massimiliano Allegri sta alternando diversi moduli. Il sistema di gioco maggiormente utilizzato nelle ultime uscite in Serie A è il 4-3-3. Contro il Milan i bianconeri potrebbero schierarsi con Szczesny in porta; in difesa Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; a centrocampo Khedira, Pjanic e Matuidi; in attacco tridente composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Una Juve che potrà cambiare tanto anche a in corso d'opera, come sottolinea Maurizio Ganz.

ATTENZIONE A...

Paulo Dybala ha giocato 8 volte contro il Milan. In queste otto sfide l'argentino è stato parte attiva in sette reti della Juve, con 5 gol segnati e 2 assist.

Cristiano Ronaldo ha giocato sei volte in Champions League contro il Milan. Ai rossoneri il portoghese ha segnato 2 gol, tutti lontano da San Siro, dove non è mai andato a segno nelle tre partite giocate. La grande qualità e le tante soluzioni in attacco sono tra i pericoli principali spiegati da Maurizio Ganz.