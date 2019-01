acmilan - Milan-Napoli, l'analisi di Ganz: trend azzurro

TREND AZZURRO

Il Napoli è saldamente al secondo posto in classifica con 47 punti conquistati in 20 partite e vanta il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato. Nell'ultima sfida in Serie A i partenopei hanno battuto la Lazio allo stadio San Paolo con il risultato di 2-1. Nell'ultima trasferta, invece, gli azzurri sono stati sconfitti a San Siro dall'Inter per 1-0. Una squadra forte e in salute come sottolinea Maurizio Ganz.