Gervinho è andato in gol nelle ultime due partite di campionato. In carriera non ha mai segnato in tre partite consecutive. Lo stadio di San Siro è però l'unico impianto dove ha giocato più di due gare (6 in totale), senza mai trovare il gol. La velocità di Gervinho è la vera arma in più del Parma in questa stagione.