acmilan - Milan-Parma, l'analisi sugli avversari: il trend gialloblu

Il Parma arriva alla sfida contro il Milan dopo aver ottenuto tre risultati utili consecutivi in campionato. Dopo il pareggio 0-0 contro il Frosinone, gli emiliani hanno vinto in trasferta contro il Torino e hanno battuto in casa il Sassuolo con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves. Nelle sei partite giocate in trasferta in questo campionato i crociati hanno sempre alternato una sconfitta ad una vittoria. Una squadra solida e in fiducia.