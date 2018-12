acmilan - Milan-Parma, l'analisi sugli avversari: modulo e tattica

Il Parma gioca da inizio stagione con il modulo 4-3-3. Contro il Milan la squadra di D'Aversa dovrebbe schierarsi con: Sepe in porta; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Gagliolo in difesa; Grassi, Stulac e Barillà a centrocampo; in attacco Inglese punta centrale, con ai lati Gervinho e uno tra Siligardi e Biabiany. Una formazione pericolosa soprattutto per la velocità in attacco.