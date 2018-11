Acmilan - Milan-Parma: San Siro vi aspetta

Sosta, Lazio (in trasferta) e poi Parma. A San Siro, nel nostro stadio. Sarà il lunch match delle 12.30 ad accogliere nuovamente in casa la squadra di Mister Gattuso. Domenica 2 dicembre, infatti, Milan e Parma si troveranno di fronte per la 14° giornata di Serie A. Una sfida determinante, che segnerà l'inizio del rush finale verso la chiusura del girone d'andata.

Dato l'orario favorevole dell'incontro, l'invito a partecipare è rivolto prevalentemente alle famiglie e ai ragazzi, per passare insieme una domenica con la 'grande' famiglia rossonera. Proprio ai più giovani, infatti, si rivolge la promozione di biglietteria pensata per Milan-Parma: in molti settori dello stadio, anche al Primo Anello, sarà disponibile il biglietto a 20€ per gli Under 18.

Scegli il settore che preferisci consultando il

che, oltre alla promozione Under 18, prevede biglietti a partire da 35€ al Primo Anello!

Per i bambini al di sotto dei 7 anni che accompagnano un adulto, invece, è previsto l’ingresso agevolato a 1€ in tutti i settori dello stadio, con acquisto del tagliando direttamente ai tornelli il giorno della partita.

I biglietti sono già disponibili in vendita libera e possono essere acquistati sia online, sia nelle rivendite abituali (biglietteria di Casa Milan, filiali Banco BPM, punti vendita Ticket One e alle casse dello stadio aperte solo il giorno della partita). Nella sezione dedicata del sito sono disponibili i dettagli della vendita.

Vi aspettiamo a San Siro!