acmilan - Milan-Parma, time machine: Baggio, Donadoni e Savicevic trascinano i rossoneri

Il Milan stava per conquistare il quarto Scudetto "quasi" consecutivo, il quarto nel giro di cinque stagioni, ma agli occhi dei tifosi non bastava. Quattro giorni dopo l'eliminazione in Coppa Uefa a Bordeaux, il pullman rossonero venne accolto all'arrivo a San Siro da cori ostili e uova marce, con tanto di sciopero del tifo a inizio gara, nell'immediata vigilia di un Milan-Parma del 24 marzo 1996. Toccò poi agli artisti di Capello mettere a posto le cose in campo. Pur schierando la difesa storica Tassotti-Galli-Baresi-Maldini per le assenze di Panucci e Costacurta, il Milan non solo non subisce gol, ma grazie ad una meravigliosa azione di Savicevic passa in vantaggio con tocco finale di Roberto Baggio nel silenzio irreale dello stadio. Il secondo e il terzo gol di Donadoni e del Genio riportarono cori e applausi su San Siro: 3-0 il risultato finale.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 3-0

MILAN: S. Rossi, Tassotti, P. Maldini, Albertini (28'st Sordo), F. Galli, Baresi, Donadoni, Desailly, Di Canio (1'st Lentini), Savicevic (43'st Locatelli), Baggio. All.: Capello.

PARMA: Bucci, Benarrivo, Mussi (25'st Castellini), Minotti, Apolloni, Fernando Couto, Sensini, Crippa, Brambilla (22'st Pin), Zola (13'st Inzaghi), Melli. All.: Scala.

Arbitro: Collina.

Gol: 42' Baggio (M), 2'st Donadoni (M), 26'st Savicevic (M).