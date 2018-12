acmilan - Milan-Parma, time machine: Rossoneri sconfitti ma nella storia

Il 21 marzo 1993, la squadra rossonera allenata da Fabio Capello perde la partita contro il Parma di Nevio Scala. Ma non sempre una sconfitta risulta essere solo qualcosa di negativo. Quello 0-1 firmato da Faustino Asprilla (gol segnato al minuto numero 58...) contro un Milan in piena emergenza infortuni, determinava infatti il record di 58 risultati utili consecutivi in campionato che veniva a quel punto accreditato ai rossoneri. Il Milan non perdeva una partita da quasi due anni, per la precisione dal 19 maggio 1991, data della sconfitta di Bari allo stadio San Nicola. Quel Milan-Parma 0-1 coincise con la prima apparizione in campionato dall'inizio, in maglia rossonera, per Nando De Napoli.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN: S. Rossi, Tassotti (28'st Serena), P. Maldini, De Napoli, Costacurta, Baresi, Evani, Eranio (22'st Gambaro), Papin, Savicevic, Massaro. All.: Capello.

PARMA: Ballotta, Pin (29'st Matrecano), Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio (44'st Pulga), Cuoghi, Asprilla. All.: Scala.

Arbitro: Cesari.

Gol: 13'st Asprilla (P).