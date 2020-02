acmilan - Milan Primavera, bentornato Lorenzo

Sabato e domenica da brividi per la Primavera rossonera. Lo scorso weekend è iniziato sabato 1° febbraio in Milan-Cittadella 7-3 al Vismara. Tutto lo spogliatoio è stato felice per il ritorno di Lorenzo Colombo, giovane attaccante del 2002. Lorenzo era assente dal 29 ottobre, giorno in cui si era infortunato in allenamento in Brasile mentre stava preparando il Mondiale Under 17 in maglia azzurra.



Operato a novembre, Colombo è rimasto fermo ai box per diversi mesi e dopo la guarigione ha sfiorato l'ingresso in campo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ma Federico Giunti, allenatore della Primavera del Milan, lo ha schierato subito dopo nel secondo tempo contro il Cittadella. Risultato: tripletta di Lorenzo Colombo.



Dopo questi tre gol che hanno fatto bene al gruppo, domenica 2 febbraio è stata la giornata della storia, della dinastia, del DNA dei Maldini. Daniel ha fatto il suo esordio in Prima squadra, a San Siro, contro l'Hellas Verona. Daniel fa parte dell'ossatura della Primavera, con tutti i componenti della rosa nessuno escluso ma con una menzione particolare anche per Merletti, Pecorino e Luan Capanni.



Se i giovani rossoneri riusciranno a vincere le prossime tre partite - il Milan in campionato viene da undici vittorie consecutive -, potranno sancire definitivamente e aritmeticamente il ritorno in Primavera 1. Un traguardo importante, quanto la crescita e la maturazione dei ragazzi della seconda squadra rossonera.