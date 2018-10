acmilan - Milan-Samp da ricordare: Jack trova il Jolly da tre punti

JACK TROVA IL JOLLY DA TRE PUNTI

Tre giorni dopo l'andata in Bulgaria e quattro giorni prima del ritorno di Europa League contro il Ludogorets. La collocazione in calendario di Milan-Sampdoria autorizza qualche dubbio. Terrà fisicamente il Milan? Risposta affermativa. Del primissimo Milan di Gattuso, quel Milan-Samp è stata forse l'espressione di gioco più bella e più convincente. Il risultato finale ottenuto contro l'undici di Giampaolo, uno a zero con gol di Bonaventura, non rende merito alla squadra rossonera. Il Milan crea molto, attaccando per tutta la gara. La Sampdoria, dal canto suo, non costruisce e non riesce a rendersi pericolosa. Lo stesso Giampaolo riconosce a fine gara la legittimità della vittoria rossonera, nonostante qualche episodio dubbio nel finale.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 1-0

MILAN: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Montolivo (41'st Locatelli), Biglia, Bonaventura, Suso, Cutrone (28'st A. Silva), Calhanoglu. All.: Gattuso.

SAMPDORIA: Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru, Barreto (9'st Verre), Torreira, Linetty, Ramirez (27'st Kownacki), D. Zapata (9'st Caprari), Quagliarella. All.: Giampaolo.

Arbitro: Doveri.

Gol: 13' Bonaventura (M).