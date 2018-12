acmilan - Milan-Torino, biglietti ancora in vendita. Fondamentale esserci!

Dopo il Parma, ecco il Torino. Saranno i granata i prossimi avversari del Diavolo, sempre a San Siro. Per la squadra sarà importante vincere, per i tifosi essere presenti per vivere da protagonisti, insieme, questo posticipo. L'appuntamento è per domenica alle 20.30.

Con 30€ si potrà assistere alla partita dal Primo Anello Verde o Blu, mentre con soli 5€ in più ci si potrà accomodare in Primo Arancio Laterale, settore che per gli Under 16 e per i tifosi Over 65, è disponibile al prezzo di 20€! Un'offerta che, insieme all'ingresso agevolato a 1€ per i bambini Under 7 (ritiro del biglietto direttamente al tornello dello stadio), permette di portare tutta la famiglia a San Siro. Qui il listino prezzi completo.

I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

Ci vediamo a San Siro!