acmilan - Nazionali, Piatek decisivo con la Polonia

È stato un venerdì ricco e positivo per i rossoneri in Nazionale: Plizzari, Kessie e Piatek, in ordine, i giocatori in campo. Alessandro è ancora una volta salito in cattedra nel Mondiale U20, mettendo la sua firma nella grande vittoria per 4-2 dell'Italia contro il Mali che ha fatto volare la squadra del CT Nicolato in Semifinale. Per il portiere classe 2000 altri 90' di alto livello e soprattutto il secondo rigore parato - su Koita a tempo scaduto - in questa competizione. Prossimo avversario, martedì 11 giugno alle 17.30 allo stadio GOSiR di Gdynia, l'Ucraina.

Krzysztof è stato decisivo - segnando - in Macedonia del Nord-Polonia, terza giornata del gruppo G valida per le qualificazioni all'Europeo 2020 e terminata 1-0 proprio grazie al gol del bomber milanista. A colpire non è stata tanto la rete in sé, una deviazione sporca ma efficace in mischia in area piccola dopo un calcio d'angolo, quanto la straordinaria velocità che il polacco ha impiegato per incidere: entrato a inizio ripresa, ha sbloccato la gara al 47' e regalato tre punti d'oro in trasferta alla sua Nazionale, prima e a punteggio pieno.

Franck, invece, è rimasto in panchina in Costa d'Avorio-Comore, amichevole in preparazione della Coppa d'Africa che ha visto imporsi i padroni di casa per 3-1.