acmilan - Non è la stessa cosa

A pochi giorni dalla partita in cui il Milan cercherà di sfatare il tabù Pau Lopez - un pareggio per 1-1 e due sconfitte per 2-1 nei tre precedenti contro il portiere spagnolo tra Europa League della scorsa stagione (Betis Siviglia) e in questo campionato (Roma) -, la situazione rossonera è molto diversa rispetto all'andata.



Un girone fa, a tutto l'ambiente milanista era rimasto l'amaro in bocca per come era finita la gara casalinga contro il Lecce, con il 2-2 finale di Calderoni. E bene o male quel clima era entrato anche nell'atmosfera della preparazione della gara dell'Olimpico, che poi i rossoneri persero di misura. Un girone dopo, il Milan è tornato a testa alta e con tanto entusiasmo da Lecce.



Ferma restando la difficoltà della sfida contro la Roma, che ha nove punti in più in classifica, la sensazione generale è che un intero girone rossonero non sia trascorso invano. Oggi l'allenatore milanista si dichiara spesso soddisfatto dall'atteggiamento, dallo spirito e dalla disponibilità del gruppo. Un girone fa, invece, proprio al termine di Roma-Milan, Stefano Pioli decise di stimolare l'ambiente con parole molto precise: "A volte è come se la squadra non percepisse pienamente la differenza tra vincere, pareggiare e perdere. E invece fa tutta la differenza del mondo...".



Concetti affilati, rispetto ai quali la squadra ha fatto passi avanti, prendendo coscienza e consapevolezza di tutte le situazioni della stagione