acmilan - "Quarta Categoria": Milan ancora presente

Anche per questa stagione AC Milan aderisce al progetto "Quarta Categoria", il primo torneo nazionale di calcio a 7 riservato ad atleti con durabilità intellettivo-relazionale. L'iniziativa, promossa dalla FIGC con il sostegno del CSI e di tutte le componenti del mondo del calcio, vuole promuovere uno sport aperto a tutti e che superi le barriere.

Si tratta di un percorso avviato dall'ASD Calcio 21 caratterizzato dall'hashtag #iovogliogiocareacalcio, che vuole contribuire alla crescita e a una maggiore inclusione sociale di ragazzi con disabilità.

Arrivato alla terza edizione il Torneo, a cui il Milan ha aderito da subito, conta oggi 110 squadre partecipanti sul territorio nazionale.

Nel torneo regionale Lombardia il Milan For Special nella prima giornata di campionato ha pareggiato 2-2 contro l'Inter For Special. Sabato 1 dicembre si è giocata la seconda gara contro l'Udinese è terminata con il risultato di 1-1

In Lombardia il torneo regionale terminerà il 15 giugno 2019 con finali e spareggi. Tutte le partite si disputano presso il Centro Sportivo Bettinelli, in via Lago di Nemi 31, Milano.

Nel torneo Quarta Categoria girone Lazio (iniziato il 13 ottobre 2018) nella prima giornata il Milan For Special ha pareggiato con il Parma FS. La seconda giornata è in programma il 15 dicembre.

Le due squadre sostenute dal Milan sono Briantea84, militante nel torneo regionale Lombardia fin dalla prima edizione con la vittoria all'esordio del campionato e il team dell'associazione Mai Soli Onlus. Mai Soli Onlus partecipa per la seconda stagione al torneo nel Lazio e milita nella VI categoria.