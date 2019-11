acmilan - Quattro curiosità su Florentia-Milan

Dopo aver superato di misura il Sassuolo al Vismara (1-0), la squadra di Mister Ganz si prepara a tornare in campo per l'ottava giornata della Serie A femminile. A soli due punti dalla vetta, le rossonere saranno impegnate in trasferta contro la Florentia, sesta in classifica reduce dal pareggio di Empoli (0-0). In attesa del fischio d'inizio, in programma sabato 30 novembre alle ore 14.30, vediamo 4 curiosità legate a questa gara:

1- Con un pareggio esterno e un successo interno, nel 2018/19 il Milan è imbattuto contro la Florentia nella Serie A femminile.

2- Il Milan è imbattuto in questa Serie A femminile (5V, 2N). Considerando anche la fine dello scorso campionato, solo la Juventus ha una serie senza sconfitte più lunga in corso (9) tra le formazioni attualmente nella competizione.

3- Nei precedenti incroci di campionato tra Milan e Florentia, le rossonere hanno mandato a segno solo Valentina Bergamaschi, nel pareggio 1-1 del novembre 2018; mentre la vittoria per 1-0 del marzo 2019 è frutto di un autogol di Michela Rodella.

4- Deborah Salvatori Rinaldi nello scorso campionato ha indossato la maglia della Florentia, totalizzando 11 reti in 21 presenze, almeno cinque più di ogni altra sua compagna di squadra nello stesso periodo.