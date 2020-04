acmilan - ROinvesting nuovo partner del club rossonero

La famiglia del Milan accoglie tra i partner commerciali la compagnia finanziaria ROinvesting. Il marchio di Royal Forex Ltd e il Club rossonero hanno siglato un accordo che vede il broker diventare partner CFD (Contratti per Differenza) fino al 30 giugno 2021.

La partnership tra AC Milan e la piattaforma di trading online ROinvesting si basa su valori e sinergie condivise, tra cui una forte attenzione alla qualità, alle prestazioni professionali e all'innovazione tecnologica. I clienti e gli investitori del brand potranno condividere la loro passione sia per i mercati finanziari che per lo sport attraverso esperienze personalizzate e uniche.

AC Milan e ROinvesting, infatti, lanceranno una serie di campagne digitali globali per l'intera durata della partnership, offrendo a clienti e tifosi l’opportunità di vivere e sperimentare il calcio in rossonero.

ROinvesting ha da subito supportato il Club rossonero e Fondazione Milan nella lotta al Covid-19 con una donazione di 50mila dollari. Un gesto raccontato anche in un video realizzato dalla piattaforma di trading online con protagonista la gloria e Brand Ambassador del Milan Daniele Massaro. Insieme, infatti, possiamo tifare per tutti coloro che sono in prima linea in questa battaglia.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto a ROinvesting nella nostra famiglia. Questa partnership strategica cercherà di centrare gli obiettivi aziendali del brand facendo leva sulla forza dell’abbinamento con AC Milan a livello internazionale e sulla opportunità unica che coinvolgerà i clienti di ROinvesting di vivere esperienze senza prezzo".