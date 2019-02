acmilan - Roma-Milan, l'analisi sugli avversari: il trend giallorosso

La Roma è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia 7-1 contro la Fiorentina. In campionato però i giallorossi sono imbattuti da 4 partite: in questo parziale hanno ottenuto 3 vittorie ed un pareggio. Quest'ultimo è arrivato nell'ultimo turno di A in casa dell'Atalanta, gara nella quale i giallorossi erano in vantaggio 3-0, prima di subire la rimonta dei padroni di casa fino al 3-3 finale.