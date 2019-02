acmilan - Roma-Milan, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida in campionato

La Roma che ospiterà il Milan allo stadio Olimpico è una squadra che sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative di inizio anno, ma che comunque occupa il 5° posto in classifica con 34 punti. I giallorossi non raccoglievano meno punti in campionato dopo 21 partite di Serie A dalla stagione 2012/13, quando ne contavano 33 punti. Ci racconta tutti i dettagli della Roma, Maurizio Ganz.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultimo incontro tra Milan e Roma all'Olimpico risale allo scorso 25 febbraio. In quell'occasione il Milan di Rino Gattuso si impose sulla squadra di Di Francesco al termine di una grande prestazione. Rossoneri in vantaggio al 48' grazie al tocco ravvicinato di Patrick Cutrone, bissato, al 74' dal tocco sotto di Davide Calabria, al termine di una bella azione corale, per il definitivo 0-2.