acmilan - Rossoneri e motori

Pochi mesi fa, era il settembre del 2019, il Milan era presente al GP di Formula 1 a Monza, vinto su Ferrari con una gara perfetta da Charles Leclerc. Sempre una buona notizia, vista la tradizione di tifo milanista da parte della famiglia Ferrari. In quella circostanza, il club rossonero aveva regalato una maglia a due piloti del circuito: ad Antonio Giovinazzi, unico italiano in gara, con l'Alfa Romeo, e al pilota della Toro Rosso Pierre Gasly che avevano chiuso la gara rispettivamente al 9° e all'11° posto.



Giovinazzi peraltro è stato il primo pilota italiano a punti a Monza dal 2006: la maglia rossonera gli ha portato fortuna. Ed è un rapporto collaudato quello fra i milanisti e la velocità su quattro ruote.



In un evento ufficiale dell'ottobre 2010, Massimo Oddo fu il più veloce di tutti i suoi compagni di squadra e ricevette in uso una vettura sportiva in grado di muoversi agevolmente anche nel traffico di Milano. Lo stesso Zlatan Ibrahimović si è fatto nello scorso mese di ottobre un regalo speciale per il suo 38esimo compleanno, arricchendo la collezione di hypercar personali con una Ferrari Monza SP2.



Ma oggi tocca ad Alessio Romagnoli scendere, virtualmente, in pista. Si tratta del VirtualGp Brasile di domenica 3 maggio. Alessio Romagnoli, capitano del Milan domenica sarà al volante della Toro Rosso/Alpha Tauri per sfidare i vari Leclerc, Norris, Sainz e Giovinazzi.