acmilan - Serie A Femminile, domenica Milan-Juventus: vi aspettiamo allo stadio di Varese!

Ancora pochi giorni poi sarà il momento del big match, quello più atteso della stagione. Le rossonere, dopo aver conquistato il primo posto in classifica grazie alla vittoria in trasferta contro il Verona, affronteranno a viso aperto la Juventus allo stadio Franco Ossola di Varese.

Le campionesse d'Italia in carica sono reduci dalla vittoria per 5-0 nel recupero di campionato contro l'Orobica e ora si trovano a pari punti con il Milan.

La gara, in programma domenica 4 novembre, è una sfida al vertice che anticipa di solo una settimana quella della Serie A maschile.

Marta Carissimi, centrocampista del Milan, ha raccontato in esclusiva ad acmilan.com come la squadra si sta preparando a questo appuntamento: "Stiamo preparando la partita come qualsiasi altra fino ad ora, curando ogni particolare in entrambe le fasi di gioco. L'atmosfera nello spogliatoio è serena, senza pressioni. Abbiamo voglia di scendere in campo, ma stiamo vivendo la settimana con tranquillità. Che gara mi aspetto? Sicuramente sarà una partita che metterà in mostra grande agonismo, con due squadre che daranno tutto fino all'ultimo minuto. Milan-Juventus è un classico del calcio maschile che finalmente si ripropone in quello femminile. Spero che questo attiri tanto pubblico e che la partita possa essere un bello spot per il calcio femminile sia in campo che sugli spalti".

Domenica sarà importante il calore dei tifosi. Tutti coloro che vorranno assistere alla sfida del Franco Ossola di Varese, lo potranno fare acquistando i biglietti al costo di 5€ (tribuna laterale), 7€ (tribuna centrale) o 10€ (tribunissima). Gratuito, invece, per gli Under 8.

Vi aspettiamo allo stadio!