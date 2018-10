AcMilan - Suso trascina la Spagna

È stato Suso il grande protagonista tra i nazionali rossoneri impegnati nella serata di giovedì. Titolare e in campo fino all'81' nell'amichevole contro il Galles a Cardiff, lo spagnolo ha fatto la differenza nella larga vittoria per 4-1 della Roja. Due assist su calcio piazzato, grandi giocate, accelerazioni e cross, azioni offensive e una prestazione di ottima qualità. Jesus ha servito a Ramos il pallone del provvisorio 2-0 (una precisa punizione a centro area) e a Bartra la palla del provvisorio 4-0 (un corner tagliato sul primo palo). Clamorosa, poi, la traversa colpita nel secondo tempo dopo un bellissimo tiro di mancino dal limite.

Calhanoglu, invece, ha collezionato tutti i 90' di Turchia-Bosnia. Nell'amichevole casalinga a Rize, Hakan ha preso parte all'intera e combattuta partita, terminata 0-0 senza reti né grandi emozioni. Stesso minutaggio completo anche per Calabria in U21, battuta nel finale dal Belgio (0-1) alla Dacia Arena di Udine. Una prova di corsa e sostanza per Davide, ma l'Italia è stata sfortunata perdendo solo di misura.

Infine, Plizzari è rimasto in panchina in Inghilterra-Italia U20 (2-1), gara valida per il Torneo 8 Nazioni. Azzurrini ko, quindi, dopo il successo all'esordio contro la Polonia.