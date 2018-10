acmilan - TBT: il terzo Inter-Milan del 2003

Dopo il gol di Inzaghi nell'aprile 2003 e la Semifinale Champions di maggio, di nuovo Inter-Milan

LA VIGILIA DELL'HOMBRE VERTICAL

Il Milan arriva al derby da calendario in casa dei nerazzurri, con un curriculum di riguardo: 3 vittorie e un pareggio in campionato, in linea con la Juventus; una vittoria e un pareggio in Champions League; la Supercoppa Europea vinta contro il Porto di Mourinho. Ma quella dell'Inter-Milan del 5 ottobre 2003 è soprattutto una vigilia rovente per Hector Cuper. Il tecnico reduce dal 5 maggio nerazzurro è in bilico. L'allenatore argentino nella conferenza stampa pre-partita alza la voce: "L'Inter vincerà il derby 2-0"...

UN DERBY NEL DERBY: LE CURVE

Il pre-gara è pieno di colpi di scena sull'allestimento delle coreografie. La curva rossonera ha la sensazione di essere stata intercettata e forse copiata da quella nerazzurra. La scelta finale degli ultrà milanisti è questa: "Noi realizziamo i vostri sogni", con la raffigurazione della Champions League vinta a Manchester in finale contro la Juventus. Per i tifosi rossoneri questo derby è il primo dopo lo storico confronto nella Semifinale di Champions che porta al trionfo "sventolato" ai cugini.

UN DERBY A SENSO UNICO

Il gol del vantaggio del Milan, negli ultimi minuti del primo tempo, è il solito guizzo di Filippo Inzaghi. Ma la formazione rossonera appare più squadra e con più gioco rispetto all'Inter. Nella ripresa tutto questo diventa moneta sonante con il primo gol in gare ufficiali in maglia rossonera di Kaká (su assist di Gattuso!) e con la rete del 3-0 firmata Shevchenko. Molti tifosi dell'Inter, in quel momento, abbandonano lo stadio. Ai nerazzurri rimane solo Martins: dopo il gol dell'1-1 nella Semifinale di Champions, ecco l'1-3 finale sancito proprio dal nigeriano.