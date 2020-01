acmilan - TBT: Milan-Udinese, arrivi e addii

L'ultima partita giocata a San Siro da Alessandro Costacurta, dopo una carriera gloriosa e onorata con la maglia del Milan, risale al maggio 2007. Era l'ultima partita dei rossoneri prima di volare ad Atene per la finale di Champions League contro il Liverpool. In quel Milan-Udinese i friulani riuscirono ad imporsi 2-3, ma la grande soddisfazione di Billy fu quella di segnare su rigore sotto gli occhi dei propri tifosi.

Un anno dopo, altro giro e altro risultato: Milan-Udinese 4-1, con rete di Cafu. Tutt'altro che un dettaglio perché in quel pomeriggio del maggio 2008 sia il Pendolino che Serginho salutavano San Siro con gli occhi lucidi. Pur nella delusione della mancata qualificazione Champions, tutto lo stadio in quei momenti occhi aveva e cuore solo per i due campioni brasiliani al passo d'addio.

Pochi mesi dopo, Milan-Udinese era in calendario nel girone d'andata, poco prima della sosta natalizia del campionato. In quella circostanza il Diavolo vinse agevolmente, 5-1, sugli avversari. Ma la particolarità era rappresentata dalla presenza di David Beckham in tribuna d'onore. Il campione inglese era sbarcato il giorno stesso a Milano e si apprestava a vivere i primi sei mesi della sua nuova esperienza rossonera.

Un nuovo arrivo d'autore è stato anche quello del gennaio 2011, con la prima apparizione milanista a San Siro da parte di Antonio Cassano. All'ingresso in campo di Fantantonio l'Udinese era in vantaggio 3-1, ma anche grazie ai guizzi del talento barese la gara terminò 4-4.