acmilan - Time machine, Milan-Torino da ricordare: doppio El Sha con il Pazzo

3 - 24 MAGGIO 2015: MILAN-TORINO 3-0

Fino a metà aprile, i rossoneri allenati da Filippo Inzaghi erano rimasti in lotta per conquistare l'accesso all'Europa League. La situazione però è precipitata successivamente con le 4 sconfitte in 5 partite rimediate tra il 25 aprile e il 17 maggio contro Udinese, Genoa, Napoli e Sassuolo. A quel punto restava al Milan solo l'orgoglio, in occasione dell'ultima apparizione casalinga della stagione. Si trattava anche dell'ultima recita di Stephan El Shaarawy, di fronte ad un pubblico e ad uno stadio che lo avevano sempre amato moltissimo. Ecco allora che quella contro il Torino, penultima di campionato 2014-2015, diventa una partita puntigliosa da parte del Milan che segna due volte con il giovane Faraone e una su rigore con Pazzini. A sua volta, Ventura avrebbe lascia il Toro di un anno dopo.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 3-0

MILAN: Abbiati, Zaccardo, Alex (1'st Mexes), Paletta, Bocchetti, Poli (31'st Mastalli), De Jong, Van Ginkel, Honda, Pazzini, El Shaarawy (23'st Zapata). All.: Inzaghi.

TORINO: Padelli, Darmian, Glik, Moretti, B. Peres, Vives (10'st Benassi), Gazzi (21'st Basha), El Kaddouri, Molinaro, Amauri, Martinez (26'st Rosso). All.: Ventura.

Arbitro: Valeri

Espulsi: 42' Zaccardo (M), 11'st Molinaro (T).

Gol: 18' El Shaarawy (M), 12'st rig. Pazzini (M), 20'st El Shaarawy (M).