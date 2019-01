acmilan - Time machine: tre Milan-Napoli da ricordare

Una sfida contraddistinta da grandi campioni. Riviviamo tre incontri del passato

1- 3 MARZO 1991: DIEGO A SAN SIRO NEL SUO ULTIMO MESE AL NAPOLI

Sei anni dopo il 2-1 del 1985, Milan e Napoli sono in campo in un altro mondo. Di assolutamente uguale c'è solo la data, il 3 marzo. Il resto è tutto diverso. Il Napoli è campione d'Italia in carica con lo Scudetto sul petto, Incocciati non è più in maglia rossonera ma in quella azzurra, Maradona, ancora lui, non è più un fuoriclasse all'inizio dell'avventura, bensì alla fine. Tre settimane dopo Milan-Napoli 4-1 del 3 marzo 1991, il grande Diego lascia Napoli e l'Italia per non farvi più ritorno da calciatore in attività. Quel pomeriggio, un'altra giornata di sole a San Siro, il Milan allenato da Arrigo Sacchi dilaga. Dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo, la squadra di Albertino Bigon è in caduta libera. Autorete di Ferrara, poi segnano Gullit, Rijkaard e Donadoni, veri e propri habituè della sfida contro il Napoli. Il gol del Napoli lo mette a segno proprio Incocciati, ma ormai sia la patita che il periodo italiano di Maradona sono ai titoli di coda.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 4-1

MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Ancelotti (13'st Carbone), F. Galli, Nava, Donadoni (24'st Simone), Rijkaard, Van Basten, Gullit, Evani. All.: Sacchi.

NAPOLI: G. Galli, Ferrara, Venturin (23'st Rizzardi), Crippa, Corradini, Renica, Mauro, De Napoli, Careca, Maradona (6'st Incocciati), Zola. All.: Bigon.

Arbitro: Coppetelli.

Gol: 21' aut. Ferrara (M), 41' Gullit (M), 12'st Rijkaard (M), 22'st Donadoni (M), 28'st Incocciati (N).

2- 20 OTTOBRE 1996: LA FIRMA ROSSONERA DI ROBERTO BAGGIO

Roberto Baggio ha giocato nel Milan dal 1995 al 1997. Una parentesi importante, la prima post juventina, nella carriera del Codino. In maglia rossonera, Baggio ha totalizzato 67 presenze ufficiali, con 19 gol all'attivo. La rete numero 18, la penultima, l'ha messa a segno contro il Napoli. La squadra azzurra era in forte declino, la allenava Gigi Simoni. Sul 2-0 a favore del Milan con doppietta di George Weah, grande amico proprio di Roberto, la gara sembrava chiusa. La riapre invece un gol di Cruz. A quel punto tocca a Baggio: ferma con la schiena un lancio di Boban, salta Ayala mettendolo in pratica a sedere e segna di giustezza la rete del definitivo 3-1 superando il portiere ischitano Taglialatela. Quel Milan-Napoli 3-1 fu l'ultima vittoria a San Siro del Milan allenato dal Maestro Tabarez che aveva sempre avuto un occhio di riguardo proprio per Baggio.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 3-1

MILAN: S. Rossi, Panucci, P. Maldini, Albertini (9'st Coco), Costacurta, Desailly, Boban, Ambrosini, Weah, Baggio (40'st Dugarry), Simone. All.: Morini. DT: Tabarez.

NAPOLI: Tagliatatela, Crasson (14'st Aglietti), Baldini, Ayala, Taccola, Milanese, Turrini (26'st Esposito), Cruz, Beto, Pecchia, Caccia (14'st Di Napoli). All.: Simoni.

Arbitro: Ceccarini.

Gol: 40' Weah (M), 13'st Weah (M), 16'st Cruz (N), 32'st Baggio (M).

3- 2 NOVEMBRE 2008: RONALDINHO RIPORTA IN TESTA IL MILAN

Era dalla stagione 2004/05 che il Milan non era più in testa alla classifica. E quella domenica sera di inizio novembre 2008, i rossoneri ne avevano una grandissima voglia. Di tornare a primeggiare, di tornare a guardare tutti dall'altro verso il basso in graduatoria. Fra i desideri e la realtà, c'era di mezzo il Napoli. La squadra di Reja era solida, raccolta, compatta, ma nel primo tempo viene espulso Maggio. Nonostante questo episodio, la serata non sembra beneaugurante per il Milan, perché il risultato rimane sullo 0-0 e Kaká sbaglia un calcio di rigore. A quattro minuti dalla fine, con il pantaloncino rialzato per un graffio sulla coscia, Ronaldinho mette in area di rigore un tracciante che lo stesso attaccante partenopeo Denis accompagna in porta. Gattuso abbraccia Dinho, apoteosi a San Siro: Milan-Napoli 1-0 e rossoneri di nuovo primi in classifica.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-0

MILAN: Abbiati, Zambrotta, Bonera, Favalli (30'st Kaladze), Jankulovski, Gattuso, Seedorf, Ambrosini (15'st Pato), Kakà, Ronaldinho, Borriello (26'st Inzaghi). All.: Ancelotti.

NAPOLI: Iezzo, Santacroce (10'st Pazienza), P.Cannavaro, Contini, Maggio, Blasi (42'st Russotto), Gargano, Hamsik (1'st Aronica), Mannini, Lavezzi, Denis. All.: Reja.

Arbitro: Rocchi.

Gol: 41'st Ronaldinho (M).

Espulsi: 44' Maggio (N).