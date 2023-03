acmilan - Tottenham-Milan: le chiavi della gara

Fonte: acmilan.com

TENERE BOTTA L'obbligo di recuperare un gol costringerà il Tottenham - spinto dal caldo pubblico di casa - a un inizio di partita aggressivo e con ritmi elevatissimi. I rossoneri dovranno dunque mettere in conto una prima fase di "apnea", necessaria per contenere le sfuriate dei padroni di casa. Tenere botta e ripartire, arginare, respirare e poi sviluppare il proprio gioco: superato questo scoglio indenne, il Milan dovrà prendere in mano la partita e rispondere al ritmo con ritmo. In ambito europeo situazioni simili le abbiamo già vissute a Stamford Bridge contro il Chelsea e ad Anfield Road contro il Liverpool: in certi frangenti di partita la pressione offensiva delle squadre inglesi sa essere asfissiante. La squadra deve dunque accettare di soffrire e abbassare a tratti il baricentro, a patto di essere poi mortifera nello sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Tottenham concederà in transizione.

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE

Una chiave della vittoria nella partita d'andata fu concedere pochissimi spazi all'attacco del Tottenham: Kjær aggressivo su Kane, Thiaw puntuale nelle uscite su Kulusevski e Kalulu su Son, con il raddoppio prezioso degli esterni alti, Theo e Saelemeakers. I duelli individuali si riproporranno anche a Londra, con qualche possibile differenza negli interpreti (Tomori in luogo di Kjær), ma il baricentro della formazione di Conte sarà prevedibilmente più alto e i pericoli arriveranno anche dalle sgroppate di Perišić ed Emerson. Non saranno quindi concesse sbavature, già punite peraltro a Firenze dalla formazione di Italiano. La squadra dovrà ripetere una prestazione di contenimento simile a quella offerta contro l'Atalanta, con aggressività sul portatore e continui raddoppi, per recuperare palla e ribaltare il fronte.

I RECUPERI

Per impostare questo tipo di partita il rientro di Leão sarà fondamentale, perché la sua velocità è sempre in grado di creare apprensione e pericolo. Pioli potrà beneficiare anche di Rade Krunić, squalificato come il portoghese a Firenze ma elemento chiave dell'ottimo mese di febbraio della squadra. Con ogni probabilità il bosniaco, complici anche le condizioni non ottimali di Brahim, andrà a rinforzare la mediana con Tonali e Bennacer, garantendo filtro e fisicità contro i rocciosi Spurs. Rispetto alla sfida di andata, tra campo e panchina, Mister Pioli potrà contare su Maignan, Florenzi, Tomori e il già citato Isma: tante alternative in più, e diversi elementi per poter anche cambiare assetto a gara in corso. Il Tottenham, a sua volta, ritroverà in mediana Pierre-Emile Højbjerg, squalificato all'andata: il danese è un elemento imprescindibile per Conte, per via della sua capacità di recuperare palloni e anche di inserirsi in zona gol. Con lui in campo l'approccio della mediana dei padroni di casa sarà diverso, e non è un particolare da sottovalutare.