Acquafresca: "Io avrei fatto lo scambio Dovbyk-Gimenez. Il messicano è il tipo di attaccante che vuole Gasperini"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante di Cagliari e Bologna, fra le altre, Robert Acquafresca, ha analizzato il momento di uno degli attaccanti più in difficoltà del momento in Serie A, Santiago Gimenez.

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Mi auguro per la Roma Ferguson, perché la Roma sta facendo un bellissimo cammino, c'erano tante aspettative su Gasperini ed è bello che siano ripagate".

Avrebbe fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk?

"Forse sì, perchè Gimenez è più il tipo di attaccante che vuole Gasperini. E' difficile essere allenati da lui, ma riesce sempre a tirarti fuori il meglio. Ha un'idea di calcio unica".

Lei ha avuto Allegri:

"E' completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso. Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolte belle soddisfazioni. Per vincere devi osare, quella era una squadra giovane poi. Allegri poi è cambiato, mentre Gasperini ha sempre avuto questa idea di gioco ben marcata".