Acquafresca: "Scudetto? Vedo meglio Milan e Napoli rispetto all'Inter"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Robert Acquafresca ha parlato della sfida di questa sera in Sardegna e della lotta Scudetto: “Le ultime due partite del Cagliari hanno deluso le aspettative di tutti, bisogna riprendere il cammino per la salvezza. Ma il Milan vorrà riprendere il cammino per lo Scudetto. Gli uomini schiave? Spero in Joao Pedro. Per il Milan dico Leao. Per il campionato vedo meglio Milan e Napoli rispetto all’Inter. I nerazzurri mi sembrano in difficoltà, stravedo per Inzaghi ma al momento è un po’ più sfortunato”.