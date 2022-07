Acrì: "Il Milan è Campione d'Italia ed è d'obbligo metterli come la squadra da battere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, su TMW Radio, è intervenuto l’agente Alessandro Acri per commentare le rose delle big della Serie A: “L’Inter ha una squadra con un grandissimo organico come il Milan. I rossoneri sono i campioni d'Italia e quindi è d'obbligo metterli come quelli da battere. I nerazzurri con il ritorno di Lukaku hanno un attacco stellare e una rosa incredibile. La Juventus mi sembra un pochino dietro ma ha il tempo per chiudere il gap. Se si chiudesse ora il mercato vedrei più avanti le milanesi con l’Inter che sarebbe la favorita”.